Partilerde bayram ziyareti mesaisi

CHP ve MHP heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye ayrı ayrı ziyarette bulundu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında AK Parti'yi CHP ve MHP heyetleri ziyaret etti. Ziyaretçiler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

AK Parti'nin ilk ziyaretçileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir başkanlığındaki heyet oldu.

Bayram tebriklerinin dile getirilmesinin ardından konuşan Belgin Uygur, bayramın Türkiye ve mazlum coğrafyalar için umut olmasını diledi.

Buruk bir bayram yaşandığını ifade eden Uygur, Filistin'deki soykırımın, katliamın yaklaşık 6 aydır sürdüğünü ifade ederek, "Kadın, çocuk ayrımı gözetilmeksizin, bütün uluslararası hukuk kuralları ihlal edilerek, bütün dünyanın gözü önünde orada bir zulüm yaşanıyor. Bu, ramazanda da devam etti, bayramda da devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıllık iktidarları döneminde bütün coğrafyalarda zulme uğrayan mazlumlar için dik ve net duruş sergilediğini belirten Uygur, Türkiye'nin Filistin meselesinde de en güçlü duruşu, en net haykırışı BM başta olmak üzere bütün uluslararası hukuk platformlarında ifade ettiğini kaydetti.

Filistinlilerin en temel haklarına bile ulaşırken İsrail'in engellemeleriyle karşılaştığını vurgulayan Uygur, "Bundan sonra da Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde net ve dik duruşumuz uluslararası alanda devam edecek. Bundan önce olduğu gibi oraya insani yardım ulaştırılması noktasında mücadelemize devam edeceğiz. Mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinin geçirildiğini hatırlatan Uygur, "Millet iradesi sandığa tecelli etti. Biz seçimimizin de, seçim sonuçlarımızın da ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

CHP'li Demir de seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Filistin'deki zulmün bir an önce durdurulmasını istediklerini dile getiren Demir, "Dünyadaki tüm ülkeler tarafından mazlum insanların öldürülmesinin engellenmesini temenni ediyoruz. Bununla ilgili tüm adımların ivedi atılması konusunu da hem takip ediyoruz hem destek veriyoruz." diye konuştu.

"ATILACAK ADIMLARIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"



AK Parti'nin ikinci konukları MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet oldu. Heyetlerin karşılıklı bayram tebriklerinde bulunmasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, buruk bir bayrama girildiğini, Filistin'de 6 ayı aşkın zamandır İsrail zulmünün devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in saldırılarının ramazan ve bayram demeden sürdüğünü kaydeden Uygur, "Gazze davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biriyiz, liderlerden birine sahibiz." dedi.

MHP'li Durmaz ise bayramların mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Durmaz, hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusunda atacağı adımların arkasında olduklarını dile getirdi.

Durmaz, "Dünyanın gözü önünde bir soykırım yapılıyor. Artık devlet demek mümkün değil. Terör devletiyle karşı karşıyayız. Türkiye şu anda en fazla yardım yapan ülkeyken birilerinin bunu farklı değerlendirip istismar konusu yapması da kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

Durmaz, 1,5 yıldır devam eden seçim sürecinin de geride kaldığını belirterek, eksiklerin, noksanların tamamlanacağı seçimsiz dört yıllık döneme girildiğini kaydetti.

Belgin Uygur da Türkiye'nin son 5-6 yılda olağanüstü süreçlerden geçtiğini belirterek, "Pandemi, Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik etkileri, ülkemizdeki doğal afetler, yangınlar, seller, depremler, en son yaşadığımız 2 büyük deprem, 11 ilimizi etkileyen, tabii bunların ekonomik sonuçları, etkileri maalesef oluyor ama biz kadrolarımızın gücüyle, devlet-millet dayanışmasının gücüyle, güçlü bir irade ve idareyle bu neticelerin vatandaşımıza en az yansıması noktasında ciddi ve en hızlı adımları attık." diye konuştu.

Uygur deprem bölgesinin yaralarının sarılması için de hızlı adımlar attıklarını belirterek, bölgedeki vatandaşların en kısa sürede evlerine kavuşacağını söyledi.

Seçim sonuçlarının da analizlerini yaptıklarını anlatan Uygur, gelecekteki 4,5 yıllık seçimsiz süreçte millet için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"DEMEK Kİ TÜRKİYE'DE TEK ADAMLIK REJİMİ FİLAN YOKMUŞ"



MHP'li Durmaz bu seçimde ilk defa birilerinin seçim sonuçlarına itiraz etmediğini belirterek, "'Tek adam rejimi var, o nedenle böyle bir sonuç çıktı' demediler. 'Trafoya kedi girdi, o yüzden böyle bir sonuç çıktı' demediler. Demek ki Türkiye'de tek adamlık rejimi filan yokmuş. Bunun idraki için CHP'nin birinci parti olması da gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uygur ise demokrasi kültürünün özümsenmesi ve yerleşmesini hayata geçiren bir parti ve ittifak olduklarını belirterek, millet iradesinin başlarının üzerinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'de Gazze meselesine ilişkin olarak haksız tezvirat yapıldığını belirten Uygur, "Hem bu konuda, hem 'tek adam' meselesini biz asla zinhar kabul etmiyoruz. Milletimizin vicdanı ve mazlum coğrafyalarda zulme uğrayan her bir kardeşimizin dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı'mızın her bir ferde sahip çıkışını o coğrafyalara gittiğimizde onun minnetini çok net bir şekilde alıyoruz. Bu ifade ediliyor. En doğru cevabı mazlum coğrafyalardakiler ve milletimiz veriyor. Bu konuda da gönlümüz müsterih, vicdanımız rahat bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

AK Parti; İyi Parti, Hüda Par, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti ve Vatan Partisi heyetlerini de konuk etti.