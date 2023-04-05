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05 Nisan 2023 Çarşamba 06:53:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 06:53:00

Part time dilenci

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Zabıta ekipleri, bu kez sabahtan öğlene kadar dilenen bir şahsı da yakaladı. Vatandaşların duygularını suiistimal eden dilencinin üzerinden 2 bin 110 TL çıktı.

RAMAZAN'DA SAYILARI ARTTI

Adana'nın Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan ayını fırsata çevirip, insanların dini duygularını suiistimal ederek, bunu bir rant kapısına dönüştüren dilencilere karşı ilçe genelinde uygulama başlattı. İşlek bir cadde üzerinde kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına yaklaşıp, kendisini acındırarak para toplayan yaşlı bir kişi de ekiplerin dikkatini çekti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Zabıta, önce yaşlı adamı uzaktan takibe aldı, sonra da onun yoldan geçen vatandaşlardan sürekli para aldığını görünce harekete geçti. Ekipleri görünce kaçmak isteyen dilenci, kısa sürede yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen yaşlı adamın üzerinden de 2 bin 110 lira çıktı. Şahsın, bu parayı sadece sabahtan öğlene kadar dilenerek topladığı öğrenildi.

Dilencinin üzerinden çıkan 2 bin 11 liraya el konulurken, yaşlı adam hakkında da 'Kabahatler Kanunu' kapsamında cezai işlem uygulandı.

Etiketler : Adana Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dini duygular Dilenci

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