  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu, Linkin Park grubunun şikayeti üzerine kaldırdı
İran-Türkiye uçak seferleri durduruldu
Son koronavirüs vaka tablosu sonrası Bilim Kurulu üyesinden endişelendiren açıklama
İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
Afrin'de terör saldırısı: 13 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da inceleme
5 bin Çinli askerin İran'a gönderileceği iddialarına yalanlama!
Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı
Mısır Müftüsü'nden Ayasofya çıkışı: Kabul edilemez
Şehit polis için hüzünlü tören!
İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not
2 katlı ahşap evde çökme meydana geldi
69 suç kaydıyla her yerde aranan aile yakalandı
Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi
Bakan Selçuk açıkladı! Binlerce memur adayını ilgilendiriyor
İsrail polisi Kudüs Valisini yine gözaltına aldı
AB Liderler Zirvesi'nin 3. gün oturumları başladı
Manisa'da lavanta bahçelerinde hasat başladı
Yerli ve milli robot 'Kutlu' Libya'da!
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti
Sahilde yaralı Caretta Caretta bulundu
İşgalci İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı
İTO Başkanı Avdagiç: Harcamalar pandemi öncesine döndü
Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı
19 Temmuz 2020 Pazar 12:59:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 13:04:00

Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı

ABONE OL

Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 'Yıl sonuna kadar sürecek kalifikasyon testlerinin ardından araçlarımızın tamamı 2021 yılında envantere girecek ve ilk defa TSK'nın kullanımına sunulmuş olacak. Dünyada ilk dediğimiz bazı özelliklere sahip olan bu aracımızın ayrıca ihraç potansiyeli de çok yüksek. Bu kabiliyetli aracın güvenlik güçlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 12 adetle başlayacağız bu sürece. Daha fazla ürünle devam edeceğini umuyoruz.' dedi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, FNSS’nin ana yüklenicisi olduğu proje kapsamındaki tanıtım toplantısı ve ilk montajı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve savunma sektörü temsilcilerinin katılımıyla FNSS Savunma Sistemleri AŞ Gölbaşı tesislerinde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, burada yaptığı konuşmada, personelin karadan emniyetli şekilde intikalini sağlamak amacıyla, yeni nesil yüksek koruma kabiliyetleriyle dizayn edilen aracın sahip olduğu uzaktan komutalı silah sistemiyle de görevi esnasında maruz kalabileceği saldırıları hem meskun mahal hem de arazide bertaraf edebileceğini vurguladı.

Aracın 6x6 hareket kabiliyetiyle de her türlü arazi koşulunda görev yapabileceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar sürecek kalifikasyon testlerinin ardından araçlarımızın tamamı 2021 yılında envantere girecek ve ilk defa TSK’nın kullanımına sunulmuş olacak. Dünyada ilk dediğimiz bazı özelliklere sahip olan bu aracımızın ayrıca ihraç potansiyeli de çok yüksek. Bu kabiliyetli aracın güvenlik güçlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 12 adetle başlayacağız bu sürece. Daha fazla ürünle devam edeceğini umuyoruz."

Demir, içinde bulunulan süreçte çeşitli kısıtlama ve ambargo faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirterek, "Bu aracı geliştiren şirketimiz de yine bu tür yasaklamalarla ve ambargolarla karşılaştığı halde bunlara aldırmadan her türlü kısıtlama ve engeli yerli üretimle aşarak yoluna devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür engellere aldırmadan yerlileştirme sürecine devam eden, "Milli Teknoloji Hamlesi"ni bir üst düzeye taşıyan bütün savunma sanayisi şirketlerine ve ekosisteme teşekkür eden Demir, "Artık başka ülkelerin parmak sallamalarına aldırmıyoruz. Bu anlamda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bize her tehdit, her kısıtlama başka bir uyarı fişeği değerini taşıyor. Bu araçta da bu uyarı fişeğinin çeşitli unsurlarını gördük ve buna göre yerlileştirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"15 ay gibi kısa bir sürede montaj aşamasına geldi"

FNSS Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Nail Kurt, proje kapsamında üretilecek araçlarda sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 15 ay gibi kısa bir sürede montaj aşamasına gelindiğini kaydetti.

Araçların envanterdeki diğer araçların ötesinde tasarlandığını belirten Kurt, envantere alındığında, özellikle beka alt yapısıyla, silahlı kuvvetlerin gücüne güç katacağına inandığını vurguladı.

Proje kapsamında ASELSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere, yerli ve milli kuruluşlar ile birlikte yürütülen çalışmalar, teslimatlar sonrasındaki lojistik destek döneminde de etkin bir şekilde sürdürülecek.

Proje, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dünya ordularının gelecek dönemde envanterlerine almayı hedefleyebilecekleri yeni nesil araçların teknik ve taktik isteklerinin şimdiden karşılanması ve modern dönem Entegre Lojistik Destek (ELD) yaklaşımlarının uygulanması bakımından öne çıkıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER