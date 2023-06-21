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21 Haziran 2023 Çarşamba 18:55:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 18:55:00

Paris'te korkutan patlama: 4 yaralı

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te doğal gaz patlamaması sonucu bir binada kısmen çökme meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi ağır yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde gaz kaçağı nedeniyle yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı.

Paris'in 5. Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtti.

Çok sayıda apartmanda yangın çıktığını ifade eden Civel, itfaiyecilerin müdahale edebilmesi için bölge halkını olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de Twitter'dan, bölgede Saint-Jacques Sokağı'nda yangının devam ettiğini ve olay yerine itfaiye erlerinin intikal ettiğini duyurdu.

Fransız basınındaki habere göre, ilk belirlemelere göre olayda 4 kişi yaralandı, bir bina yıkıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti.

Etiketler : fransa paris doğal gaz patlama
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