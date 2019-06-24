Pakistanlı nükleer fizikçi Mursi hakkında yeni bilgiler ortaya koydu

  • Bist 100
    95.134
  • Dolar
    5,8020
  • Euro
    6,6138
  • Altın
    262,7955
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çaldığı motosikletle otobanda böyle yakalandı! Çaldığı motosikletle otobanda böyle yakalandı!
Kasımpaşa, Karim Hafez'i bir sezon daha kiraladı Kasımpaşa, Karim Hafez'i bir sezon daha kiraladı
Katargaz Türkiye'ye ilk büyük LNG sevkiyatını yaptı Katargaz Türkiye'ye ilk büyük LNG sevkiyatını yaptı
Çaldığı motosikletle yakalandı Çaldığı motosikletle yakalandı
24 Haziran reyting sonuçları! Canevim mi, Tozkoparan mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci? 24 Haziran reyting sonuçları! Canevim mi, Tozkoparan mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı kim birinci?
Bodrum'da tüfekle vurulan güvercin otele sığındı Bodrum'da tüfekle vurulan güvercin otele sığındı
'Malatya kayısısı" için 81 ile yazı 'Malatya kayısısı" için 81 ile yazı
Düzensiz göçmenleri almayan İtalya'ya 'insan hakları ihlali' suçlaması Düzensiz göçmenleri almayan İtalya'ya 'insan hakları ihlali' suçlaması
AB araştırmasına göre paketteki ürünlerin yüzde 9'unun içeriği farklı AB araştırmasına göre paketteki ürünlerin yüzde 9'unun içeriği farklı
Katil Esed güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı Katil Esed güçleri İdlib'e kullanımı yasak fosforla saldırdı
KKTC Başbakanı Tatar: Rumlar haklarımıza tecavüz ediyor KKTC Başbakanı Tatar: Rumlar haklarımıza tecavüz ediyor
Kartal'daki çöken bina davası eylül ayına ertelendi Kartal'daki çöken bina davası eylül ayına ertelendi
Sakarya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı Sakarya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Yeni askerlik sistemi yarın yasalaşacak mı? Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması! Yeni askerlik sistemi yarın yasalaşacak mı? Yeni askerlik sistemi son dakika açıklaması!
Mersin'deki tren kazasında dehşet detaylar ortaya çıktı Mersin'deki tren kazasında dehşet detaylar ortaya çıktı
AÖF yaz okulu kayıt dönemi başladı! AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu kayıt dönemi başladı! AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar?
Pakistanlı nükleer fizikçi Mursi hakkında yeni bilgiler ortaya koydu Pakistanlı nükleer fizikçi Mursi hakkında yeni bilgiler ortaya koydu
"Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi... Şimdi görenler tanıyamıyor "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi... Şimdi görenler tanıyamıyor
Netanyahu yine İran'ı hedef aldı Netanyahu yine İran'ı hedef aldı
Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi
Hindistan'da beyin iltihabı salgınında ölen çocuk sayısı 152'ye yükseldi Hindistan'da beyin iltihabı salgınında ölen çocuk sayısı 152'ye yükseldi
Antibiyotik direncinin çözümü mutfağınızdaki süngerde olabilir Antibiyotik direncinin çözümü mutfağınızdaki süngerde olabilir
Bakan Soylu'dan 23 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama Bakan Soylu'dan 23 Haziran seçimleriyle ilgili açıklama
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Haziran 2019 16:57 | Pazartesi

Pakistanlı nükleer fizikçi Mursi hakkında yeni bilgiler ortaya koydu

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Pakistanlı nükleer fizikçi Dr. Abdulkadir Han, Mursi'nin darbe öncesi uranyumla zenginleştirilmiş bir nükleer santral kurma planının olduğunu yazdı. Pakistan'da 'atom bombasının babası olarak tanımlanan Han, Mursi'nin devrilmesinde İsrail, ABD ajanlarının rol oynadığını vurguladı.

Pakistan'da "atom bombasının babası" olarak tanınan nükleer fizikçi Dr. Abdulkadir Han, Mursi'nin ölümüne ilişkin önemli mesajlar paylaştı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan paylaştığı mesajda Han, “Cumhurbaşkanı Mursi’nin Rusya, Hindistan ve Pakistan’a gitti. Ancak birçok kişi elektrik üretecek uranyum ile zenginleştirilmiş bir Mısır nükleer reaktörü yeniden çalıştırmaya yönelik olarak Ruslarla anlaştığını bilmiyor. Aynı zamanda, Mısır'ın üç yıl sonra aynı amaç için alacağı bir başka reaktör kurmayı da kabul etti” ifadelerini kullandı.

"MISIR HALKININ GERÇEĞİ BİLMESİ GEREKİYOR" 

Han, "Mısır meseleleri hakkında konuşmamak benim için daha iyi olurdu," diye ekledi, "ancak Mısır halkının Cumhurbaşkanı Mursi'nin kaderini belirlemek için gerçeği bilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

AFRİKA'NIN ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLECEKTİ

Han, "Mısırlılar bu ziyaretin sonuçlarının Batı'ya çok korkutucu geldiğini biliyor mu? Mısır, ülkedeki elektrik problemini sonsuza dek çözecek ve Afrika kıtasını aydınlatacak kadar elektrik ihraç etmiş olacaktı ” dedi.

Pakistanlı fizikçi, "Mısırlılar, Cumhurbaşkanı Mursi'nin yönetimi sırasında Mısır'ın iki Alman denizaltı aldığını bilmeli. İsrail, Mısır'ın, doğru füzelere sahip olması durumunda, ülkenin bir uçak gemisini vurabilecek denizaltılara sahip olmasını engellemesi için Almanya'ya baskı yaptı” ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Alman-Mısır satışını onayladığını ancak bunun “devlet sırları” olduğunu iddia ederek açıklamalarını yapamadığını kabul ettikten sonra Mart ayında İsrail’de ortaya çıktı.

Han ayrıca, Mısırlıların, İsrail’in geniş gözetimine izin verebilecek bir askeri uyduya sahip olmasının önemini anlamadığını da belirtti. Fizikçi, “Mursi, bu konuda Hintli bilim adamları ile aynı fikirdeydi ve 2013 yılında darbe olmasaydı, Mısır bugün böyle bir uydunun sahibi olmaya çok yaklaşacaktı” açıklamasında bulundu.

Buna ek olarak Han, pek çok kişinin, Cumhurbaşkanı Mursi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mısır'ın füzelere ihtiyacı olduğunu söylediğini ve Rusya'nın da bunun için resmi bir anlaşma imzalamayı kabul ettiğini bilmediğini söyledi.

Middle East Monitor haberinde, Han ayrıca, Cumhurbaşkanı Mursi'nin Al-Tarraz adındaki Mısırlı Tümgenerali anlaşmayı görüşmek için gönderdiğini ancak ABD'nin ordu üzerindeki baskısı nedeniyle bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.

(Yenişafak)

Pakistanlı nükleer fizikçiden dikkat çeken Mursi iddiası
Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
"Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi... Şimdi görenler tanıyamıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Galatasaray, Valentine Ozornwafor'u kadrosuna kattı
'Palu ailesi' davasında şoke eden sözler
Turizmcide 'Rus polisi' sevinci! Rekor bekleniyor
Bakanlık az önce duyurdu! 4 terörist daha öldürüldü
Milyonlarca emekliye zam! 17 milyon kişinin Temmuz zammı...
Çipras yine haddini aştı! Türkiye'ye karşı skandal sözler...
Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!
Ozan Kabak'ın yeni adresini duyurdular! Dünya devine imza atması an meselesi
Çin'de 21 trilyon dolarlık yatırım merkezli görüşme
Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi
O saldırının detayları gerekçeli kararda
Yargıtay'dan tazminat müjdesi! Kreş açmayan işveren...
Kiracısını evden çıkartan ev sahibine 3 yıl ceza geliyor
Seçim geride kaldı... İşte atılacak adımlar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ