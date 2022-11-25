Pakistan MİLGEM 3. Gemisi Denize İndirme Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuşuyor.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız