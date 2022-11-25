Pakistan MİLGEM 3. Gemisi Denize İndirme Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuşuyor.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız
- Pakistan MİLGEM 3. Gemisi Denize İndirme Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- "Azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz"
- Cuma hutbesinde sokak hayvanlarının "başıboş bırakılmaması" çağrısı yapıldı
- "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız"
- "Elektronik kelepçe kapasite sayısı yüzde 50 artırıldı, KADES'i indiren kadın sayısı 4 milyonu aştı"
- "Orta Koridor'da 2022'de taşınan kargo hacminin 2021'in 6 katı olması bekleniyor"