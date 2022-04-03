İmran Khan'dan Meclisi feshetme çağrısı

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03 Nisan 2022 Pazar 13:07:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 13:07:00

Pakistan Başbakanı Han çağrıda bulundu: Cumhurbaşkanı Meclisi feshetti

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye "Meclisi feshetme" çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye "Meclisi feshetme" çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre, Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Han, parlamentoda kendisine karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesinin ardından televizyondan halka seslendi.

Han, Cumhurbaşkanı Alvi'ye Ulusal Meclisi feshetmesi çağrısı yaptı.

Güvensizlik oylamasının reddedilmesi sebebiyle ulusu tebrik eden Han, "Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti." dedi.

Han, demokratların halka gitmesi gerektiğine işaret ederek seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.

- Güvensizlik oylamasının reddedilmesi

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadeleri yer alıyor.

Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta ülkenin parlamentosunda 161 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla Meclis üstünlüğü, muhalefet blokuna geçmişti.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

MECLİSİ FESHETTİ

Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Meclisi feshetti.

Etiketler : Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi Anayasa'nın 5. maddesi
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