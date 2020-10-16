Pakdemirli'den pamuk üreticisine müjde

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Pamuk üreticilerimize müjde... Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun.

Mazot ve gübre destekleri ile prim destekleri içinden en yüksek destek tutarını pamuk çiftçimize ödüyoruz. Çünkü hem üretimi hem verimi daha da yukarılara taşırken çiftçimizi de mutlu etme gayretindeyiz. Bugüne kadar üreticimizin yanında olduk, inşallah olmaya devam edeceğiz.