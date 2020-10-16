Pakdemirli'den pamuk üreticisine müjde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pamuk üreticilerimize müjde... Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Pamuk üreticilerimize müjde... Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun.
Mazot ve gübre destekleri ile prim destekleri içinden en yüksek destek tutarını pamuk çiftçimize ödüyoruz. Çünkü hem üretimi hem verimi daha da yukarılara taşırken çiftçimizi de mutlu etme gayretindeyiz. Bugüne kadar üreticimizin yanında olduk, inşallah olmaya devam edeceğiz.
- Pakdemirli'den pamuk üreticisine müjde
- Darbe sanığı eski albay hayatını kaybetti
- Son 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi
- MSB: Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan ile ve Zelenskiy görüşmesi başladı
- Yeni istihdam paketi Meclis'te! Vergi ve SGK borçlarında yapılandırma müjdesi