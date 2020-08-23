Bakan açıkladı: Kontrol altına alındı

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23 Ağustos 2020 Pazar 10:26:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 10:26:00

Pakdemirli: Gün içerisinde çıkan 45 yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 22 Ağustos itibariyle yurt genelinde çıkan 28'i orman yangını olmak üzere 48 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, Çeşme'de çıkan yangını söndürme çalışmalarını da, Yangın Yönetim ve İdari Helikopteri ile havadan koordine etti.

İzmir Çeşme’de bugün saat 17.41’de çıkan ve 10 dakika sonra (17.51’de) ilk müdahalenin yapıldığı bilgisini veren Bakan Pakdemirli, Yangın yönetim ve idari helikopteri ile havadan, yangına müdahale çalışmalarını koordine etti.

Bakan Pakdemirli gün içerisinde ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu; ''İzmir Çeşme yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarına da başlanmıştır. Gün içerisinde 28’i orman, 17’si kırsal olmak üzere toplam 45 adet yangın çıkmış, hepsi de bu saat itibariyle kontrol altına alınmıştır. Antalya Manavgat’ta çıkan yangını ise söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.''

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