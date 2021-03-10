Mavi Vatan'da kuş uçmayacak!

P-72 Deniz Karakol Uçaklarının ikincisi başarıyla teslim edildi
Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağının teslimatı başarıyla sağlandı. Mavi Vatan savunmasında kritik rol üstlenen uçakların teslimatını Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, P-72 Deniz Karakol Uçaklarının ikinci teslimatının gerçekleştiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, "P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." ifadelerini kullandı.
İsmail Demir'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:
Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 10, 2021
Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik.✅
P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek.����✈️ pic.twitter.com/vlDcW4yO47