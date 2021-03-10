Mavi Vatan'da kuş uçmayacak!

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10 Mart 2021 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 17:45:00

P-72 Deniz Karakol Uçaklarının ikincisi başarıyla teslim edildi

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Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağının teslimatı başarıyla sağlandı. Mavi Vatan savunmasında kritik rol üstlenen uçakların teslimatını Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, P-72 Deniz Karakol Uçaklarının ikinci teslimatının gerçekleştiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, "P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

Etiketler : savunma sanayi başkanı mavi vatan karakol uçak p-72
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