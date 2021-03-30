Öztürk Yılmaz, CHP seçmenine Kılıçdaroğlu'nu anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, sokaktaki bir vatandaşla yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutarak, "Bunu oraya FETÖ'cüler oturttu" ifadesini kullandı.

CHP'den ihraç edilen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, sokakta bir vatandaşla girdiği tartışmada CHP yönetimini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlattı.

"BÖLÜCÜLÜĞÜN DANİSKASINI O YAPIYOR"

Sokakta kendisine 'kırgınız' deyip sırtını dönen vatandaşa CHP gerçeklerini anlattı. Kadının kendisine, "Bizim başımıza ne geldiyse bu ayrımcılıktan geldi." demesi üzerine Yılmaz, "Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor, bölücülüğün daniskasını o yapıyor, partide bir adam bırakmadı. Cumhuriyet rejimi yıkıldığında gitti İzmir'e saklandı başka bir yere saklandı, sokağa çıkmadı. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. Siz yüz defa da seçime girseniz kaybedeceksiniz." yanıtını verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NU FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU"

Bunun üzerine vatandaşın, "CHP'li belediyeler tam iş başı yapmışken, çok güzel gözde hareketler yapmışken.." deyince Öztürk, "Ne hareketleri var? Yapmayın gözünüzü seveyim. Siz böyle giderseniz yüz yıl daha muhalefette kalacaksınız. Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu CHP değil, bu yeni CHP. Bu adam kukla getirdiler bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor, çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor. FETÖ'cüler bunu oraya oturttu ve cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, vatanperver ne kadar adam varsa kafasını kopardı." diye konuştu.