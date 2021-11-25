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25 Kasım 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 11:30:00

Öztürk Yılmaz CHP bombasını patlattı: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, eski partisi CHP'den ayrılma sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Koyun olmayı reddettim. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirdi.' diye konuştu. CHP'de 14'üncü kat olduğunu ve gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, 'CHP yönetimi 15 Temmuz'u önceden biliyordu' dedi.

CHP istifa eden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski yardımcısı olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET'te çarpıcı açıklamalarda bulundu.

14'ÜNCÜ KAT VURGUSU: "CHP 15 TEMMUZ DARBESİNİ ÖNCEDEN BİLİYORDU"

"CHP'nin en üst düzey sıralarında yer aldınız. Ne gördünüz? Neden ayrılma kararı aldınız?" sorusuna yanıt veren Yılmaz, "Koyun olmayı reddeden bir insanım. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirmişler. Ben 'neden iktidar olamıyoruz' diye sorduğumda cevap alamıyorsun. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı tırıvırı bir makamdır. Üç şeye itiraz ettim, partinin iyice raydan çıkması, giderek iktidar alternatifi olmaktan çıkması, FETÖ ağzıyla konuşması ve örgütün orada hakimiyet kurması... 'FETÖ'cüleri ihraç et, bunları ihraç etmezsen seninle çalışmayacağım' dedim. Başından beri uyardım onu. CHP'de 14'üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı'nın iddianamesinde bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor. Şu anda hala orada özel danışmanlık görevini yapıyor. " diye konuştu.

"O GECE KILIÇDAROĞLU'NA ZORLA KINAMA AÇIKLAMASI YAPTIRDIM"

Yılmaz sözlerinin devamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giderek kahvesini yudumlayan Kılıçdaroğlu'na, o gece zorla kınama açıklaması yaptırdığını da belirtti.

"CHP DIŞARIDAN YÖNETİLİYOR"

Yılmaz sözlerinin devamında, CHP'nin dışarıdan yönetildiğini belirterek, "İttifaklar nasıl oluştu? Atatürkçü bir parti, HDP ile anayasa çalışması yapıyor. Atatürk'ün felsefesinde birleştirme var diğerinde federal bir yapıyla ayrıştırmak var. Nasıl oluyor ki, milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti de (İYİ Parti) üçüncü bir parti oluyor. Bunları kim bir araya getiriyor? İşte dışarısı getiriyor. Dış destekli kukla muhalefet diye boşuna demiyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP istifa Kemal Kılıçdaroğlu Öztürk Yılmaz Yenilik Partisi Genel Başkanı HDP 15 Temmuz hain darbe girişimi
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