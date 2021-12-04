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04 Aralık 2021 Cumartesi 19:25:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 19:25:00

Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek

Kaynak: DHA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa yakında asgari ücretlinin de emeklinin de dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek, hiç merak etmeyin" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile hayırsever avukat Mehmet Altun tarafından Osmanlı mahallesinde yaptırılacak ortaokulunun temel atma töreninde konuştu.

Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu, tüm zenginleri, gittiği şehirlerde hayır yapmaya davet ettiğini dile getirren Özhaseki, "Eğer biz orada 50 yıldır savaşmasak şu anda her bir ferdin hesabına devlet 360 bin TL para yatırabilecek durumda olurdu" dedi.

FETÖ, IŞİD gibi pek çok terör örgütüyle Türkiye'nin aynı anda mücadele ettiğini anlatan Özhaseki, bu örgütlerin hepsinin ülkenin bağımsızlığına zarar vermek, toprak bütünlüğünü bozmak için yapmadıkları kötülük kalmadığını söyledi.

'HERKES GÖRECEK, HİÇ MERAK ETMEYİN'

ABD ve Avrupa ülkelerinin de bunları desteklediğini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu: "Son 5 senedir bunlar bakıyorlar ki ihtilalle, topla tüfekle bu millet dize gelmiyor, şimdi de ekonomiyle dize getirmeye çalışıyorlar. Birkaç senedir 'Türkiye'de yatırım yapmayın, Türkiye'ye sıcak para girişi sağlanmasın, kredi verilmeyecek' diye kendi içlerinde gizli gizli emirler verdiler. Türkiye'de yatırım yapacak iş adamlarına mani oldular. Kredi musluklarını kesmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Para oyunlarıyla bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle biz bunların altından kalkarız. Bir taraftan kötülerle mücadele ederiz bir taraftan da oynanan bu oyunları bozarız. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa yakında asgari ücretlinin de emeklinin de dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek, hiç merak etmeyin."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da hayırseverler Osman Ulubaş ile Mehmet Altun'un mahalleye hayır yapmak için adeta birbiriyle yarıştığını, belediye olarak hayırseverlere gereken kolaylığı sağladıklarını belirtti.

Etiketler : özhaseki asgari ücret temel atma töreni
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