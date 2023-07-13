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13 Temmuz 2023 Perşembe 07:31:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 07:31:00

Özgürlük balonları

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Dilek Hemşire kendisini 'Sen toprağa, ben cezaevine' diyerek bıçaklayan kocasına boşanma davası açtı. Üç yıl mücadele ettiği davada boşanma kararı çıkınca sevinç gözyaşı döken kadın, üzerinde 'vicdan, umut, merhamet' yazan balonlar uçurdu.

Dilek Hemşire kendisini 'Sen toprağa, ben cezaevine' diyerek bıçaklayan kocasına boşanma davası açtı. Üç yıl mücadele ettiği davada boşanma kararı çıkınca sevinç gözyaşı döken kadın, üzerinde 'vicdan, umut, merhamet' yazan balonlar uçurdu.

SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU

Adana'da yaşayan 3 çocuk annesi Hemşire Dilek Bibilik (42), 9 sene önce halı sahada çalışan Hüseyin Güven (43) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu oldu. İddiaya göre, Hüseyin Güven, 3 sene önce Dilek Bibilik'in ilk eşinden olan 13 yaşındaki kızına yemeğe gelmedi diye bıçak çekip tehditler savurdu. Ardından da Dilek Hemşire'ye sürekli şiddet uygulamaya başladı. Çift, önceki evlilikten olan çocuk yüzünden sürekli kavga etmeye başladı.

YENİDEN BİR HAYATA BAŞLADI

Dilek Bibilik çocuklarını korumak adına eşinden boşanmak istedi ancak kocası bir türlü boşanmayı kabul etmedi. 16 Mayıs 2020'de de çıkan bir tartışmada Bibilik'i 7 yerinden bıçaklayan Güven 'Sen toprağa, ben cezaevine gireceğim' dedi. Ölümden dönen genç kadın boşanma davası açtı. 3 yıl sonra boşanabilen Dilek hemşire, boşanma zaferini balonlarla kutladı. Balonlara, 'Yaşam hakkı, vicdan, umut' gibi yazılar yazan Bibilik, 20 uçan balonu gökyüzüne bıraktı.

Dilek Bibilik, "Bir kadın olarak ruhen o kanlı ellerin üzerimden kalktığını hissediyorum. Bu balonlara olması gereken duyguları yazdık. Bunları gökyüzüne bırakarak umutlarımızın bitmediğini göstermek istedim" dedi.

Etiketler : Dilek Bibilik çocuklarını korumak Adana Hemşire Dilek Bibilik
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