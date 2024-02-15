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15 Şubat 2024 Perşembe 22:44:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 22:44:00

Özgür Özel'den İzmir'de geri vites! 'İthal başkan' baskılarına dayanamadı

Kaynak: İHA

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Karaburun Belediye Başkan adayı olarak mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın yerine Nurşen Balcı'yı göstermesinin ardından partililerden gelen "ithal başkan istemiyoruz" tepkilerine dayanamadı. Özel, Nurşen Balcı'nın yerine eski başkan İlkay Girgin Erdoğan'ı tekrar aday gösterdi. Öte yandan İzmir'deki aday tanıtım toplantısına yeniden aday gösterilmeyen ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılmadı.

CHP, ithal aday tartışmaları nedeniyle gündemde olan İzmir'in Karaburun ilçesinde, belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı'nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yola devam etme kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Karaburun Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Nurşen Balcı, daha önce partililer tarafından 'ithal aday' eleştirileriyle protesto edilmişti. Söz konusu ilçede adaylık konusu, CHP tarafından yeniden ele alındı.

Bugün gerçekleşecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı aday tanıtım toplantısı öncesi, önemli bir gelişme yaşandı. Aday gösterilen Nurşen Balcı yerine, mevcut Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın yeniden aday olarak gösterileceği öğrenildi. Kararın her iki tarafa da tebliğ edildiği aktarıldı.

CHP İzmir'de, Çiğli Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Uygar Erdoğan'ın da adaylığı iptal edilmiş, kendisinin yerine Onur Emrah Yıldız'ın aday olduğu açıklanmıştı.

TUNÇ SOYER ADAY TANITIMINA KATILMADI

Tanıtım toplantısına yeniden aday gösterilmeyen ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılmadı.

Etiketler : özgür özel izmir chp tunç soyer ithal başkan
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