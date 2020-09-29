Özel hayatın gizliliğini ihlal eden CHP'li Özçağdaş hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin izinsiz fotoğrafının çekilmesine ilişkin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu.

TCK 134 kapsamında, bu suçu işleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, konuya ilişkin açıklamasında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, Suat Özçağdaş hakkındaki yargılama sürecini ise yakından takip edeceklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar'daki ‘daimi koruma' altındaki konutunun önüne gelen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi, fotoğraf çekmeye başlamış, durumu fark eden koruma polisleri, şahısların yanına giderek, fotoğraf çekmemeleri konusunda uyarmıştı. Polislerin uyarısına rağmen fotoğraf çekmeye çalışan 3 kişi, daha sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve 2 kişi hakkında “özel hayatın gizliliğin ihlali” suçundan soruşturma başlatılırken, soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade veren şahıslar, savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.