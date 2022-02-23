VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçemem
Akşener'den CHP'ye iğneleyici gönderme
Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararı dengeleri değiştirecek
3,5 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi: Anahtar ülke Türkiye
100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar değişti
Putin'in yeni hedefi ortaya çıktı
Emekliye zamlı bayram ikramiyesi müjdesi!
'Eren Kış 26 Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz Operasyonu' başlatıldı
Katar'dan Avrupa'ya kötü haber: Rusya'nın yerini alamayız
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
Jet Hızında Çalışan TEKNOFEST Gençleri Jet Motor Yarışmasına Hazırlanıyor
Vizyona geri sayım
Haldun okul arkadaşım
Pop müzik benden sorulacak
Filtre mi? estetik mi?
Single heyecanı
Yeni dizisi belli oldu
Sinema salonu kapattı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Ege'de Türk balıkçı teknelerine Yunan ateşi!
"Başkan Erdoğan da destekliyor"
Türkiye'ye övgüler dizdi
İran'dan dikkat çeken 'Gaz' çıkışı
Ekrana dönüyor
23 Şubat 2022 Çarşamba 12:24:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 12:24:00

Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

Etiketler : nı Recep Tayyip Erdoğan kalp krizi Recep Tayyip Erdoğan Senegal
'Kasaba Doktoru'nda buluştular

'Kasaba Doktoru'nda buluştular
Yeni yaşa yeni aşk

Yeni yaşa yeni aşk
Mahkum'un Sinyor'u

Mahkum'un Sinyor'u
Senaryo okuyor

Senaryo okuyor
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
Gençler şarkıcı olduğumu bilmiyor

Gençler şarkıcı olduğumu bilmiyor
Kavuştular

Kavuştular
Konuk olarak döndü

Konuk olarak döndü
Final sorusuna esprili cevap

Final sorusuna esprili cevap

EN ÇOK OKUNAN HABERLER