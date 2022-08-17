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Özel Harekat personeline 'enerji silahı' eğitimi
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17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:26:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:26:00

Özel Harekat personeline 'enerji silahı' eğitimi

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının ilgili birimlerine "enerji silahı" eğitimi verildi.

Uçak kaçırma olaylarına ve uçak yolculukları sırasında oluşabilecek terörist saldırılara müdahalede kullanılmak üzere Özel Harekat Başkanlığının ilgili birimlerine TASER 7 enerji silahı kullanımı ve taktiksel eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlikte 5 gün şüphelilerin TASER 7 kullanılarak uçak ve yolculara zarar vermeden etkisiz hale getirilmesine ilişkin teorik ve pratik sunumlar ile uygulamaları yapıldı. Katılım sağlayan personele uluslararası geçerliliği olan katılım belgeleri ve sertifikalar verildi.

Eğitim sonunda envantere katılması için belirli sayıda cihaz, mühimmat ve yedek parça Özel Harekat Başkanlığına hibe edildi.

Güvenlik güçleri dar ve kapalı alan, içinde bulunan sistemlerin (elektronik, hidrolik ve benzeri) çok hassas ve kolayca zedelenebilir olması, dış ortamla basınç farkı, çok yakın mesafede yüzlerce yolcu bulunması dolayısıyla uçak içi kurtarma operasyonlarında ateşli silah kullanımını en son tercihlerden biri olarak görüyor. Bu da güvenlik güçlerinin operasyonel anlamda yürütülmesi gerçekten çok zor ve hassas bir durumla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

AXON ve TASER Cihazları Türkiye Temsilcisi ve Yetkili Distribütörü Ethan Hunter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TASER 7 enerji silahının güvenlik güçlerinin bu ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir alternatif olduğunu söyledi.

Başta Airbus ve Boeing olmak üzere uçak üreticileriyle yapılan testlerde TASER cihazlarının uçak içinde kullanılması durumunda, uçağın elektronik, hidrolik sistemlerinin, kokpit cam ve aksamlarına zarar verilmediğinin ortaya konulduğunu dile getiren Hunter, yenilenen uçak modellerine göre de bu testlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

TASER cihazlarının 100'den fazla ülke güvenlik güçleri tarafından tercih edildiğini bildiren Hunter, 28 Mart 2003'te Atina'ya kaçırılan Türk Hava Yolları uçağındaki hava korsanının etkisiz hale getirilmesinde bu cihazların kullanıldığını ve kimsenin burnu kanamadan durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

ÜRETİLDİĞİ ANDA KAYDA BAŞLIYOR

TASER enerji silahları ailesinin son üyesi olarak geliştirilen TASER 7, iki kartuş atma özelliğiyle kullanıcıya birden fazla hedefe aynı anda yönelme imkanı sağlıyor.

Kartuşlar 20 metre ilerleyebilse de enerji silahının etkili menzili 7,5 metreye ulaşıyor.

Pil, kartuş, gövde ve ekrandan oluşan TASER 7'ye, üretildiği andan itibaren yaptığı tüm işlemleri kayıt altına alması dolayısıyla "akıllı cihaz" da deniliyor. Açma, kapama, ateşleme, hangi kartuşun ateşlendiği, kimin ateşlediği gibi bilgiler kaydediliyor. Cihaz 36 bin kayıt yapabiliyor. Cihazın pili şarj edilmek için şarj istasyonuna takıldığında tüm bu kayıtlar merkeze iletiliyor. Bu sayede "balistik kayıt altına alma" işlemleri kolaylaşıyor, yetkisiz kullanımın önüne geçiliyor.

TASER 7, elektroşok cihazlarına benzetilse de önemli farklılıklar içeriyor. Elektroşok cihazları elektrik kıvılcımıyla yaratılan acıyla hedefi etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle cihazın hedefe temas etmesi gerekiyor. Temas sonucu hedefe elektrik akımı iletiliyor ve bu akımın sebep olduğu acıyla etkisizleştirme amaçlanıyor. Elektroşok cihazlarının acı eşiği yüksek kişilerde hedefi etkisizleştirmek yerine agresifliği artırdığı belirtiliyor. Cihaz, temas olduğu sürece akım vermeye devam ediyor.

TASER 7 ise şüpheliye atılan kartuşlar sayesinde geçici olarak nöromasküler etkisizleştirme sağlıyor. Beyinden kaslara giden sinirler bloke edilerek beynin kas gruplarını kontrolü engelleniyor. Bu etkisizleştirme beşer saniyelik sürelerde gerçekleştiriliyor. Bu süre sonunda cihaz kendisini otomatik olarak kapatıyor, kullanıcının istemsizce uzun süreli enerji vermesini engelliyor.

Etiketler : özel harekat başkanlığı taser enerji silahı
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