Özel araçlara kısıtlama geldi

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde kentteki son durumla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya olumsuz hava koşullarının devam ettiğini bildirdi. Yerlikaya bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.

Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti.

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da etkili olan kar yağışının yolları kapatması nedeniyle araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşların bekleyişi devam ediyor.

TEM Mahmutbey Altınşehir Köprüsü yönünde vatandaşların araç içinde bekleyişi sürüyor.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken, E-5 karayolunda Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Hadımköy istikametinde vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor.

TEM Halkalı, Basın Ekspres, Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı'na ulaşan aksta da sürücülerin araçlarında olduğu görüldü.

İlçe belediye ekiplerinin yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri de yollarda araçlarıyla kalanlara kumanya yardımı yapıyor.