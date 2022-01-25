VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin ABD'yi Avrupa'dan çıkarmak istiyor
Rusya'dan Kiev'e ''yıldırım harbi'' planı!
Türkiye'nin Venedik'i görenleri büyülüyor
TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Yarışması Başvuruları Başladı
FETÖ soruşturması: 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kar İstanbul'u böyle esir aldı!
Özel araçlara kısıtlama geldi
Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
Bakanlık genelgeyi yayımladı! Kıdem tazminatı değişti
Ermenistan'dan Türkiye ziyaretine yeşil ışık
Başkan Erdoğan'dan talimat! Bakanlar İstanbul'a geldi
Karın tadını çıkardılar
Yer fıstığı alerjisi erken tedaviyle önlenebilir
İşitme kaybının altında yatan sürpriz nedenler
Aşı sonrası geçici regl düzensizliği yaşanabilir
Kış aylarında bağışıklığı su ile güçlendirin
Çantadaki yük çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 25 Ocak
Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Kurtulmuş'tan Sedef Kabaş'a tepki: Eleştiri değil, millete saygısızlık
İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz
DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun bitmesini umuyor
25 Ocak 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 09:30:00

İstanbul kara teslim: Özel araçlara kısıtlama geldi, uçuşlar durduruldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek.

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde kentteki son durumla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya olumsuz hava koşullarının devam ettiğini bildirdi. Yerlikaya bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.

Yerlikaya ayrıca, Anadolu ve Trakya istikametinden İstanbul'a araç girişi kısıtlamasının devam edeceğini belirtti.

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da etkili olan kar yağışının yolları kapatması nedeniyle araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşların bekleyişi devam ediyor.

TEM Mahmutbey Altınşehir Köprüsü yönünde vatandaşların araç içinde bekleyişi sürüyor.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken, E-5 karayolunda Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Hadımköy istikametinde vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor.

TEM Halkalı, Basın Ekspres, Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı'na ulaşan aksta da sürücülerin araçlarında olduğu görüldü.

İlçe belediye ekiplerinin yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri de yollarda araçlarıyla kalanlara kumanya yardımı yapıyor.

Etiketler : İSTANBUL KAR ÖZEL ARAÇLAR
Sürpriz yakınlaşma

Sürpriz yakınlaşma
Serenay'a 'Umut' oldu

Serenay'a 'Umut' oldu
Öyle bir şey olabilir mi!

Öyle bir şey olabilir mi!
"Espriler oturup yazarken çıkmaz"

"Espriler oturup yazarken çıkmaz"
Nafaka alsa adası olurmuş

Nafaka alsa adası olurmuş
"Her şey yolunda"

"Her şey yolunda"
Barbaroslar'ın yıldızı Pelin Akil'den yeni reklam anlaşması

Barbaroslar'ın yıldızı Pelin Akil'den yeni reklam anlaşması
Gösterinin geliri köy okuluna

Gösterinin geliri köy okuluna
'Bence Nanay' sorusuyla gündem olmuştu! Gördüğü ilgiden şaşkın

'Bence Nanay' sorusuyla gündem olmuştu! Gördüğü ilgiden şaşkın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER