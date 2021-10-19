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19 Ekim 2021 Salı 10:33:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 11:01:00

Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

Kaynak: Akşam

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından dün çokça paylaşılan fotoğrafının da sırrı ortaya çıktı. Kamuflajlı, yanında oğulları Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın da olduğu o fotoğraftaki diğer isim Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı'nda tanıştığı Yarbay Melih Gülova idi.

Özdemir Bayraktar'ın İHA ve SİHA'ların üretim sürecinde yaşadığı zorluklar ve çetin mücadelesi ile tarihe geçen Bayraktar'ın dün çokça paylaşılan fotoğrafının da sırrı ortaya çıktı.

BİR FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından bugün İHA ve SİHA üretimini gerçekleştiren oğulları Selçuk-Haluk Bayraktar'ın da olduğu bir fotoğrafı çokça paylaşıldı. Söz konusu karede bir de rütbeli askerin olması dikkat çekiyordu. O fotoğrafın ve İHA'ların o isimle ilgisinin sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı.

YARBAY MELİH GÜNOVA

Özdemir Bayraktar Türkiye'yi keşif ve gözetlemede uluslararası boyunduruktan kurtaracak milli bir proje yapmak istiyordu. Bölgenin şartlarını görmek için 2000'in başında Güneydoğu'ya gitti. Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı'nda tanıştığı Yarbay Melih Gülova da aynı konuda kafa yoruyordu.

"TERÖRE TEKNOLOJİK BİR ÇARE ARIYORUM" DEMİŞTİ

Özdemir Bayraktar'a, "Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum" dedi. Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı eteklerinde hemen bir teknoloji atölyesi kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları ve mühendisler iki yıl boyunca bu atölyede çalıştı. Prototipler hazırlandı, uçuruldu. Döner kanatlı ilk mini İHA Malazgirt bu atölyede yapıldı.

TERÖRİSTLERİN TUZAĞINDA ŞEHİT DÜŞTÜ

Özdemir Bayraktar ile yakın dost olan Yarbay Melih Gülova 2007 Haziran'ında Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü.

Özdemir Bayraktar'ın şehit yarbay için hazırladığı panonun altında yazdıkları: Acını unutmadım, sözüm söz! Seninkilere rağmen bu projeleri evlatlarıma sunacağım. Kanını dökenlere hasımım, dostlarına hısımım

ÖZDEMİR BAYRAKTAR: KOMUTANIN VASİYETİNİ TAMAMLADIK

Komutanın ölümünün ardından Özdemir Bayraktar ve ekibi çalışmalarını daha da hızlandırdı. 2014'te ilk İHA TSK envanterine alınırken Özdemir Bayraktar şehit arkadaşını, "Bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık" diyerek andı.

Etiketler : Özdemir Bayraktar SİHA İHA Yarbay Melih Gülova
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