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22 Şubat 2021 Pazartesi 16:26:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 16:26:00

Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü PKK ile silah işbirliğini anlattı

Kaynak: TRTHaber

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Özbekistan'da MİT destekli operasyonda yakalanan Gürbüz Sevilay, FETÖ-PKK işbirliğinin kanıtı oldu. Savunma sanayi şirketi olan Sevilay'ın Irak ve Suriye'deki PKK/YPG üyeleriyle silah, füze, anti-dron, radar sistemi anlaşması yaptığı belirlendi.

Milli İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda hakkında yakalama kararı olan Gürbüz Sevilay, MİT destekli operasyonla Özbekistan'da yakalandı. Sevilay, 15 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi.

İtirafçı oldu

Sorgusunda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Sevilay'ın anlatımları ve dijital materyallerden elde edilen veriler örgütün PKK/YPG ile kirli işbirliğini gün yüzüne çıkardı.

FETÖ'nün Özbekistan yapılanmasını kurdu

Sevilay'ın 1990'lı yıllarda örgüte ilk olarak katıldığı, Özbekistan'a gönderilmeden önce FETÖ Silahlı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü belirlendi.

Örgüt kontrolünde olan dershanelerde eğitim gören üniversite sınavında başarılı olamayan yaklaşık 50 kişilik gruplar halinde 500 kişilik öğrenci grubunu Özbekistan'a götürdüğü belirlendi.

Bürokratların çocuklarını eğitti

Sevilay'ın Özekistan'daki üst düzey bürokratların çocuklarını eğittiği, FETÖ'ye eleman kazandırdığı ortaya çıktı.

Örgüte destek için birden fazla şirket açtı

Yine FETÖ'ye maddi imkanlar da sunarak birden fazla şirket açtığı ve faaliyetlerine örgütün güdümüne Özbekistan'da devam ettiği tespit edildi.

Türkiye'ye dönen Sevilay, yine ihraç edilen FETÖ'cülerle savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirket kurdu. 2 ortağının bir süre sonra FETÖ aranmaları nedeniyle Yunanistan'a kaçması üzerine Sevilay bu kez daha önce "terörizmin finansmanından" işlem yapılan M.S. ile şirketi yönetti.

PKK/YPG karargahında silah ticareti anlaşması

İtirafçı olan FETÖ'cü Sevilay'ın ifadesiyle ortaya çıkan kirli işbirliğinin ayrıntıları şöyle:

Sevilay, M.S.'nin irtibatları doğrultusunda PKK bağlantılı kişilerle irtibata geçti. 2019 yıllı sonlarında N.Ö. aracılığı ile Suriye'nin Rojava bölgesine gitti. Sözde PKK/YPG karargahında silah ticareti için anlaşma yaptı.

Bu anlaşmadaki silah, mühimmat ve malzemelerin temini için Ukrayna'da irtibatlar kurdu, bir şirketle alım için protokol imzaladı.

Irak'ın kuzeyine Ukraynalılarla geldi

Sevilay bir kez daha sözde karargahta Mazlum Kobani ve Mahir K. ile anti-İHA, anti-drone, askeri malzemeler, termal elbiseler ile ilgili görüşmeye katıldı.

Bu askeri malzemelerin temini için yapılan anlaşma kapsamında Ukraynalı şirket yetkililerini PKK/YPG'li üst düzey teröristler ile Irak'ın kuzeyinde buluşturdu.

200 bin dolar avans

Bu buluşmada roket ve füze sistemleri de dahil olmak üzere geniş çaplı silah ticareti görüşmesi yapıldığı, silah ticareti ile ilgili 200 bin dolar avans alındığı ortaya çıkarıldı.

Rojava'daki ilk görüşme

Sevilay'ın ifadesinde Rojava'da ilk görüşmede PKK yöneticileri H.A. ve M.Ö.'nün "Bir savaş durumunun var olduğunu, savaş nedeni ile şehirleşmeyi yavaşlattıklarını, para ve güç olarak kendilerinin Suriye'den daha güçlü olduklarını, her şeylerinin hazır olduğunu, uluslararası statü beklediklerini, fabrikalar yapacaklarını, ancak şuan acil başka şeylerin lazım olduğunu" dile getirdiğini anlattı.

PKK'lı yönetici: İHA'lardan korunmamız lazım

Gürbüz Sevilay, bu toplantılarda PKK'nın güçlü Türk SİHA bombardımanlarından kaçmak için; füze, radar sistemi, anti drone, anti-insansız hava aracı sistemi ve termal askeri kıyafetler talep ettiğini belirtti.

Sevilay ifadesinde Türkiye sınırına çok yakın bir bölgede bulunan petrol bölgesine götürüldüğünü, burada terör örgütü yöneticisi H.A.'nın çıkartılan petrolü ABD'ye verdiklerini anlatıp 'bu bölgeyi insansız hava araçları (İHA) bombardımanından korumamız lazım, anti dron ve anti insansız hava aracı sistemine ve termal askeri kıyafet (termal kameranın tespit etmemesi için) ihtiyaç duyuyoruz, bu bölgenin güvenliğinden ben sorumluyum' dediğini dile getirdi.

Etiketler : özbekistan fetö pkk silah ticareti
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