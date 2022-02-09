VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muş'ta HDP önündeki evlat eylemi sürüyor
HABRAS'a süpersonik testlere hazır
İŞKUR'dan müjde! KPPS şartı yok, 43 ilde binlerce işçi alımı yapılacak
Fırat Kalkanı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Putin Avrupa'yı birleştirdi
''Dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'nin deneyiminden istifade etmek istiyoruz''
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
Uyuşturucu paketleri sahile vurdu! Putin'in fotoğrafı şaşkına çevirdi
İstanbul'da kritik zirve!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye acil durum gazı
"Dünyanın en güzel hali Türkiye'de Macar olmak"
MÜSİAD'dan 25 milyar lira yatırım, 25 bin yeni istihdam müjdesi
"Başkan Erdoğan'a hayranım"
Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?
"Beğen ya da beğenme güzelim"
VOLKAN-M geliyor
"Onlara füze atar, dünyayı sallarız"
Hablemitoğlu suikastında Enver Altaylı izi!
Mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişi hakkında Vali Şıldak'tan açıklama
Bakan Nebati'den kritik temas! Londra görüşmelerinin ayrıntıları belli oldu
Dibeybe görevi bırakma şartını açıkladı
"Tayyip dedem geçmiş olsun"
Elektrik faturası için 3 formül masada
İstanbullular dikkat: Kar geliyor
09 Şubat 2022 Çarşamba 14:58:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 14:58:00

Özbekistan Tarım Bakanı Hocayev: Dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'nin deneyiminden istifade etmek istiyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ile tarım alanında üç konuda iş birliği yapmak ve deneyimlerinden istifade etmek istediklerini vurgulayan Özbekistan Tarım Bakanı Hocayev, “Tarım sektörünün geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek, tarım sektöründe dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'de tarım sektöründe kullanılmakta olan çağdaş bilim ve teknolojileri ülkeye getirmek ve tarım sektöründeki Türk yatırımcıları ülkeye davet etmek istiyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.

Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Pakdemirli, geniş bir heyetle yaptıkları bu ziyaretin uzun zamandan beri planlanan ve şimdiden neticelerini görmeye başladıkları çok verimli ziyaretlerden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin toprak kaynakları açısından dünyada 30. sırada olduğu halde, dünyada tarım konusunda ilk 10'a giden bir ülke olduğunu anımsatan Pakdemirli, önemli buldukları bu başarılarını dost ve kardeş Özbekistan'la da paylaşmak istediklerini belirtti.

Tarım alanındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi için bir iş planı ve karşılıklı bilgi alışverişinin yapılmasına yönelik bir eylem planı oluşturduklarını vurgulayan Pakdemirli, toprak kaynaklarının veriminin artırılması konusunda ortak çalışmaların yapılması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Pakdemirli, bilim ve teknoloji alanında destek olmak için Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bir ofisinin Özbekistan'da kurulması konusunda karar aldıklarını dile getirirken, ayrıca kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesi ve çiftçiyi destekleyecek sistemin Özbekistan'da uygulanması konusunda Özbek tarafına deneyimlerini aktarmak istediklerinin altını çizdi.

Özbekistan'da ormancılık alanında ilk defa bir fidanlık kurmak ve ülkede eğitim merkezi oluşturmak istediklerini de kaydeden Pakdemirli, Türkiye'nin tarım sulama sistemleri ve baraj yapımı konularındaki deneyimlerini Özbek tarafıyla paylaşmak istediklerini aktardı.

Hocayev de tarım sektöründe büyük bir deneyime sahip Türkiye'den böyle bir geniş katılımlı heyetin ilk defa Özbekistan'a geldiğini, bu ziyaretin iki ülke arasındaki tarım alanındaki iş birliğini bir üst düzeye çıkaracağını belirtti.

Türkiye ile tarım alanında üç konuda iş birliği yapmak ve deneyimlerinden istifade etmek istediklerini vurgulayan Hocayev, "Tarım sektörünün geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek, tarım sektöründe dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'de tarım sektöründe kullanılmakta olan çağdaş bilim ve teknolojileri ülkeye getirmek ve tarım sektöründeki Türk yatırımcıları ülkeye davet etmek istiyoruz" dedi.

Görüşmenin ardından Türkiye ile Özbekistan arasında tarım alanında stratejik iş birliği için eylem planı, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Özbekistan Tarım Bakanlığı arasında tarımsal araştırmalar alanında iş birliği iyi niyet beyanı ve Türkiye-Özbekistan Tarım Yürütme Komitesi 3. Dönem Toplantısı Tutanağı imzalandı.

Pakdemirli, ayrıca Özbek yetkililer için Türkiye'nin tarım sektörünü tanıtan bir sunum yaptı.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Özbekistan a Türk iş adamları
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Şiir gibi kutlama

Şiir gibi kutlama
Nice senelerimize

Nice senelerimize
Alkışlı sahne

Alkışlı sahne
Yetenek avına çıkıyor

Yetenek avına çıkıyor
Hira 8 oldu

Hira 8 oldu
Yaza hızlı girecek

Yaza hızlı girecek
Uluslararası 3 milyonluk anlaşma

Uluslararası 3 milyonluk anlaşma
ABD'ye yerleşiyorlar

ABD'ye yerleşiyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER