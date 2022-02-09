''Dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'nin deneyiminden istifade etmek istiyoruz''

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Taşkent'teki temasları kapsamında Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.

Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Pakdemirli, geniş bir heyetle yaptıkları bu ziyaretin uzun zamandan beri planlanan ve şimdiden neticelerini görmeye başladıkları çok verimli ziyaretlerden biri olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin toprak kaynakları açısından dünyada 30. sırada olduğu halde, dünyada tarım konusunda ilk 10'a giden bir ülke olduğunu anımsatan Pakdemirli, önemli buldukları bu başarılarını dost ve kardeş Özbekistan'la da paylaşmak istediklerini belirtti.

Tarım alanındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi için bir iş planı ve karşılıklı bilgi alışverişinin yapılmasına yönelik bir eylem planı oluşturduklarını vurgulayan Pakdemirli, toprak kaynaklarının veriminin artırılması konusunda ortak çalışmaların yapılması konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Pakdemirli, bilim ve teknoloji alanında destek olmak için Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bir ofisinin Özbekistan'da kurulması konusunda karar aldıklarını dile getirirken, ayrıca kuraklığa dayanıklı ürünlerin yetiştirilmesi ve çiftçiyi destekleyecek sistemin Özbekistan'da uygulanması konusunda Özbek tarafına deneyimlerini aktarmak istediklerinin altını çizdi.

Özbekistan'da ormancılık alanında ilk defa bir fidanlık kurmak ve ülkede eğitim merkezi oluşturmak istediklerini de kaydeden Pakdemirli, Türkiye'nin tarım sulama sistemleri ve baraj yapımı konularındaki deneyimlerini Özbek tarafıyla paylaşmak istediklerini aktardı.

Hocayev de tarım sektöründe büyük bir deneyime sahip Türkiye'den böyle bir geniş katılımlı heyetin ilk defa Özbekistan'a geldiğini, bu ziyaretin iki ülke arasındaki tarım alanındaki iş birliğini bir üst düzeye çıkaracağını belirtti.

Türkiye ile tarım alanında üç konuda iş birliği yapmak ve deneyimlerinden istifade etmek istediklerini vurgulayan Hocayev, "Tarım sektörünün geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek, tarım sektöründe dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'de tarım sektöründe kullanılmakta olan çağdaş bilim ve teknolojileri ülkeye getirmek ve tarım sektöründeki Türk yatırımcıları ülkeye davet etmek istiyoruz" dedi.

Görüşmenin ardından Türkiye ile Özbekistan arasında tarım alanında stratejik iş birliği için eylem planı, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Özbekistan Tarım Bakanlığı arasında tarımsal araştırmalar alanında iş birliği iyi niyet beyanı ve Türkiye-Özbekistan Tarım Yürütme Komitesi 3. Dönem Toplantısı Tutanağı imzalandı.

Pakdemirli, ayrıca Özbek yetkililer için Türkiye'nin tarım sektörünü tanıtan bir sunum yaptı.