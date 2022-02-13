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13 Şubat 2022 Pazar 14:31:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 14:31:00

Oyuncu Cemil Özbayer vefat etti

Kaynak: AA

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Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında vefat etti.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kulllandı.

Cemil Özbayer 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan oyuncu, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti.

Yerli ve yabancı klasiklerde yer alan usta oyuncu, 1990'lı yıllarda yönetmenliğe ağırlık verdi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Özbayer, "Romeo ve Juliet", "Şeyh Bedrettin", "Bir Ceza Avukatının Anıları" ve "Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe" oyunlarını yönetti.

Özbayer, "IV. Murat", "Kuvvai Milliye Destanı", "Budala", "Fehim Paşa Konağı", "Woyzeck", "Bir Başkası", "Satıcının Ölümü", "Akümülatörlü Radyo", "Romanoff ile Juliet", "Karar Kimin", "Kral Lear", "Genç Osman", "Hürrem Sultan", "Üçüncü Selim", "Genç Werther'in Yeni Acıları", "Susuz Yaz" ve "Bu Hesapta Yoktu" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

Cemil Özbayer, 2000'li yıllarda televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya başladı. "Bizim Aile", "Büyük Buluşma", "Kuşdili", "Hakkını Helal et", "Milat" ve "Kollama"nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan usta tiyatrocu, 2007'de "Hacı Bayram Veli" ve 2011'de "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı.

Etiketler : Mustafa Kurt Cemil Özbayer VAFAT
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