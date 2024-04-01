Oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi
Kaynak: İHA
Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde iki kadın muhtar adayı eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.
Girlevik köyünde 12 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.
Köy okulunda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, iki adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.
12 oydan 6 oy Edanur Akbaş, 6 oy da Rukiye Tutan aldı. Oylar eşit çıkınca muhtar, çekilen kura sonucu belirlendi.
Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan Edanur Akbaş, Girlevik köyünün yeni muhtarı oldu.
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