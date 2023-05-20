Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Adıyaman'da K2B Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Cumhurbaşkanlığında yüzde 66'yı geçen oy oranı ile Adıyaman, tercihini bizden yana kullandı. Biz, Adıyaman'ı hiçbir hesap gütmeden, karşılıksız seviyoruz.

Alandaki katılımı sordum; "40 bin" dediler. Aramıza kimsenin, hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz

50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin şehidimize şu Bay Bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Deprem bölgesiyle ilgili "bundan sonra size bir şey yok" dediler. Böyle bir ifade kullanılır mı, nasıl bunu söylersin



CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu, sıkıntıyı kendilerinde aramak yerine her seferinde insanımızı suçladılar. "Makarnacı, kömürcü, gerici, yobaz" diyerek, insanımızı tahkir ettiler

Gazete manşetlerinden küstah bir şekilde "milletin karnı toggmuş" diyorlar. Her türlü hakareti ediyorlar, her türlü densizliği sergiliyorlar. Ama bir kez olsun "biz nerede yanlış yaptık?" sorusunu kendilerine sormuyorlar

CHP Genel Başkanı ve arkadaşlarının zihniyeti 73 yıldır hiç değişmedi. Cahil kendileridir, menfaatçi kendileridir. "Oy yoksa hizmet yok" diyen kendileridir

İstiyorlar ki insanlar gelip önlerinde diz çöksün. İstiyorlar ki bunlar kimi aday gösterirse, millet tıpış tıpış oy versin. Yok öyle yağma! Siyasetçi demek, milletin hizmetkârı demektir

Milletin gönlünü kazanmak yerine korkutma siyaseti yaparak insanımızın oyunu alabileceklerini sanıyorlar

Milletimiz, bizi bir faninin görebileceği her türlü makama getirdi. Şu saatten sonra bizim ferdi olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize daha büyük eser ve hizmet kazandırmaktan başka ne gayemiz olabilir?

Devletimizin ve milletimizin tüm imkânları depremzede kardeşlerimiz için seferber edildi. İlk günlerde bazı eksikler olsa da hamdolsun bunları da hızla gidererek Adıyaman'ın yaralarını sarmaya, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya başladık

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önceliklerinin en başında deprem mağduru şehirlerimizin ayağa kaldırılma hedefimiz vardır. Bu hedefe ulaşana kadar hiç durmadan çalışacağız

Önüne gelene kalp yapmaktan parmakları neredeyse nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak. Taktığı demokrat maskesi 15 Mayıs sabahı düşünce, altından tek parti CHP zihniyetinin çirkin yüzü çıktı

CHP Genel Başkanı hangi kılığı bürünürse bürünsün bölücü örgütle, FETÖ'yle, tefecilerle, LGBT'cilerle beraber yol yürüdüğünü gizleyemiyor

14 Mayıs seçimleri sonrası yaşanan utanç verici hadiselerin sizleri üzdüğünü biliyorum. Sizlerin zaten yaralı olan kalbinizi daha da kanattığını biliyorum

28 Mayıs'ta, Cumhur İttifakı olarak Adıyaman'dan farklı bir ses bekliyoruz. Bizi zaten tanıyorsunuz. Aynı şekilde ne bürokratik kariyeri ne de siyasi hayatı boyunca hiçbir başarısı olmayan diğer adayı da gayet iyi biliyorsunuz

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum; sandık, irademizi, tercihlerimizi, hayallerimizi ifade edebileceğimiz en güzel araçtır. Gurbetçilerimiz seçimlerin ilk turunda rekor oy ile bunu yaptılar. Yurt dışındaki...

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