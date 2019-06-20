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20 Haziran 2019 08:00 | Perşembe

Oy kaybına ekran yasağı önlemi

İsmail Küçükkaya’yla otelde gizlice görüştüğü ortaya çıkan CHP adayının söylediği yalanlar, partisini panikletti. Oy kaybını durdurmak için devreye giren danışmanlar’ İmamoğlu’nun ekranlara çıkmasını yasakladı. 

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimini, organize usulsüzlük ve oy hırsızlığı nedeniyle iptal edip yenilenmesine karar vermesinin ardından, “mağduru” oynayan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun maskeleri bir bir düşüyor. İmamoğlu’nun, milletin gözünün içine baka baka söylediği yalanlar ve agresif tutumu, CHP’lileri bile çileden çıkardı. Rüzgâr tersine döndüğü için panikleyen CHP ekibi de, siyaset tarihinde görülmemiş bir stratejiye başvurdu.Son olarak Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’la katıldığı tarihi yayından 3 gün önce, programın moderatörü İsmail Küçükkaya’yla İstanbul’da bir otelde yaptığı gizli görüşme bardağı taşıran son damla oldu. 

GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ 

İmamoğlu’nun kampanyayı daha fazla berbat etmesini önlemek isteyen danışmanlar, aday olduğu günden bu yana ‘beni televizyonlara çıkarmıyorlar’ diyen İmamoğlu’na ekran yasağı koydu. Halkın, CHP adayı tarafından yaratılmaya çalışılan “mağduriyet kampanyası”na aldanmadığını ve İmamoğlu’nun gerçek yüzünü gördüğünü anlayan danışmanlar böylece hasarı en aza indirme planları yaptı. Bu yasağı kendi ağzıyla duyuran CHP adayı, kendisine oy verenlerin gerçekleri duymasını engellemek için ‘Seçime kadar TV izlemeyin’ diye çağrı yaptı. 

TATİLE YOLLAMIŞLARDI 

İmamoğlu, kampanyası süresince Arnavutköy’deki bir esnaf gence tokat atmış ve sokakta kendisini eleştiren vatandaşlara hakarete varan tavırlar sergilemişti. CHP adayı, Ordu-Giresun Havalimanı’nda kurallar gereği kendisini VIP’ten geçirmeyen polisleri itip, Ordu Valisi Seddar Yavuz’a ‘it’ diyerek küfretmişti. Devletin valisine hakaret etmesinin ardından parti yönetimi İmamoğlu’nu, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek’e yollamıştı. 

AÇIKLAYAMADILAR

Söylediği yalanlarla ilgili kendisine soru sorulmasın diye ekranlardan kaçan Ekrem İmamoğlu’nun, İsmail Küçükkaya’yla yaptığı gizli görüşmenin, iddia ettikleri gibi 2-3 dakika değil tam 46 dakika sürdüğü ortaya çıktı. Asansör görüntüleriyle belgelenen skandalla ilgili İmamoğlu cephesi ise sessizliğe büründü. 

19 YOLSUZLUK YAPTI

Meydanlarda ve ekranlarda yalan üstüne yalan söyleyen CHP adayı İmamoğlu’nun, geçtiğimiz dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesi’nde 19 farklı yolsuzluğa imza attığı, Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Yolsuzlukların listelendiği raporda; 500 milyon TL’lik 1843 taşınmazın kaydının bulunmadığı, 43 milyon 307 bin TL’lik eksik tahsilat yapıldığı, İmamoğlu’nu destekleyen gazetecilere para aktarıldığı net bir şekilde görülüyor. Sayıştay ayrıca, henüz satın alınmamış gazeteler için topluca ödeme yapıldığı ve bu sayının oldukça fazla olduğunu tespit etti. Dönemin Belediye Başkanı İmamoğlu ise ortaya çıkarılan bu yolsuzlukla ilgili yaptığı savunmasında, “Bir daha olmaz” şeklinde ifadeler kullandı ve ilgili müdürlüğün uyarılacağını söylemekle yetindi.

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