23 Haziran 2019 20:21 | Pazar
Oy çuvalları İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı
Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlenip çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oy pusulaları sandık görevlileri tarafından mühürlendi. Mühürlenen pusulalar çuvallara konularak İlçe Seçim Kurullarına getirilmeye başlandı.
(AA)
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