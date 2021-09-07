Ovit Tüneli'nden geçen Erzurumlu vatandaşın sevinci

Ovit Tüneli'nden geçen bir sürücü, seyir halindeyken kaydettiği bir video ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'de Rize-Erzurum arasındaki kara yolunun İkizdere-İspir mevkinde bulunan Ovit Dağı Geçidi'ni aşan kara yolu tünelinde geçen Erzurumlu bir vatandaşın söylediği sözler sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Ovit Tüneli'nden geçen vatandaş, "Fatih'in torunları Ovit Tüneli gibi eserler bırakır" dedi