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07 Eylül 2021 Salı 15:40:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 15:40:00

Ovit Tüneli'nden geçen Erzurumlu vatandaşın sevinci

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Dünya'da ikinci en uzun iki tüplü tünel olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nden geçen bir vatandaş seyir halindeyken kaydettiği bir video ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ovit Tüneli'nden geçen bir sürücü, seyir halindeyken kaydettiği bir video ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'de Rize-Erzurum arasındaki kara yolunun İkizdere-İspir mevkinde bulunan Ovit Dağı Geçidi'ni aşan kara yolu tünelinde geçen Erzurumlu bir vatandaşın söylediği sözler sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Ovit Tüneli'nden geçen vatandaş, "Fatih'in torunları Ovit Tüneli gibi eserler bırakır" dedi

Etiketler : Ovit Tüneli ERZURUM Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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