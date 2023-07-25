"Öve öve bitiremedikleri demokrat dedeyi seçim sonrası 'yaşlı diktatör' haline getirdiler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tavır değişimini eleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları Demokrat Dedeyi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar" ifadelerine yer verdi.