Otoyollarda bayram tatili dönüşü yoğunluğu sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli geçişinde İstanbul istikametinde araç hareketliliği görülüyor.

Otoyolun Bolu kesiminde Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkileri ile Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

Otoyolun Sakarya kesimi ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun başladığı Akyazı bölgesi ile D-100 kara yolunun Hendek geçişinde de yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Kocaeli'de özellikle Hatipköy ve Bekirdere mevkileri başta olmak üzere Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının İstanbul yönünde akıcı yoğunluk gözleniyor.

D-100 ve D-130 kara yollarında da Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki turistik yerlere gitmek isteyenler, yer yer yoğunluğa neden oluyor.

Trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı güzergahlarda görev yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde ise trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Güzergahlarda trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrinde ilerliyor.

Dönüş trafiğinin cumartesi ve pazar günü artması bekleniyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU



İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, Osmangazi Köprüsü ve yollarda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yoğunluk devam ediyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Gemlik-Orhangazi mevkilerinde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu gözleniyor.

İstanbul'a doğru seyreden araçlardan dolayı otoyoldaki gişelerde kalabalık oluşuyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri ise denetimlerinde, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL YOLUNDA BAYRAM TATİLİNDEN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU



Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

BOLU



Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmının dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkileri ile Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyoldaki trafik yoğunluğu nedeniyle D-100 kara yolunu kullanan sürücüler nedeniyle de bu güzergahta da zaman zaman araç yoğunluğu görülüyor.

KOCAELİ



Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda İzmit ilçesinin girişinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul yönüne giden sürücüler Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit, Dilovası ve Gebze kesiminde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi ile D-100 kara yolunun İzmit kent merkezinden geçen kesiminde de araçlar güçlükle ilerliyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişlerinde İstanbul istikametinde ise akıcı yoğunluk devam ediyor.

DÜZCE



Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İstanbul istikametinde araç hareketliliği sürüyor.

Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri mevkilerinde yoğunluğun arttığı görüldü.

Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde ise trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Güzergahlarda trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrinde ilerliyor.

Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.

KIRIKKALE



Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar günü artması bekleniyor.