Başkan Erdoğan'ın talimatıyla otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki düzenleme Ocak 2024'e ertelendi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde bugünden itibaren
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde bugünden itibaren yapılan düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelendiğini bildirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde bugünden itibaren geçerli olan düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendiğini açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenlemenin Ocak 2024'e ertelendiğini açıkladı. Bugün alınan geçiş ücretlerindeki fark ise iade edilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "(Otoyol ve köprü geçiş ücretleri) Bugün alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir." dedi.
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