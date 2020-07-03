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03 Temmuz 2020 Cuma 22:35:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 22:35:00

Otomobili sıkıştırılan kadın sürücü dehşeti yaşadı

Kaynak: DHA

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Diyarbakır'da iddiaya göre kimliği belirsiz sürücünün sıkıştırdığı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kadın sürücü ağır, yanındaki çocuk ise hafif şekilde yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü yönetimindeki 07 N 8014 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen araçla sıkıştırıldı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobile arkasındaki 21 DF 454 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kadın sürücü ağır, yanındaki çocuk ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan otomobiller, çekici ile kaldırıldıktan sonra yol tekrardan ulaşıma açıldı. Hastanede tedaviye alınan kadın sürücünün hayati tehlikesi devam ederken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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