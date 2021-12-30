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30 Aralık 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 11:00:00

Otomobil fiyatları düşüyor!

Kaynak: Hürriyet

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Sıfır kilometre otomobil fiyatları güncellendi. Döviz kurundaki düşüşle indirime giren otomobil markaları, ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gitti. İşte marka marka güncel liste...

Otomotiv sektörü hareketli günler geçiriyor. Dolar ve euronun yüzde 45 civarında gerilemesiyle birlikte yapılan zamları geri almaya başlayan otomotiv markaları, ÖTV matrahında bir alt dilime geçen otomobillerde 100 bin lirayı aşkın Fiyat indirimleri gerçekleştirdi.

Sıfır araç arzının çok az olması nedeniyle piyasada Otomobil bulunamaması sorunu devam ediyor. Çip krizi, hammadde sorunu ve koronavirüsün yeniden artış göstermesi fabrikaların geçici olarak kapatılmasına neden oluyor. Birçok ünlü markanın fabrikaları hammadde ve çip sorunu nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

SIFIR ARAÇLARI STOKLAYANLAR DA SATIŞA ÇIKARDI

Döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle sıfır araçları alıp stoklayanlar düşüşün devam edebileceği beklentisi nedeniyle fiyat düşürerek araçları satışa çıkardı. Bu durum ikinci el otomobillerde de etkili olmaya başladı. Sektör temsilcileri yüzde 20 ile yüzde 50 arasında ikinci el otomobil fiyatlarında düşüşlerin görülebileceğini, alıcıların bir süre daha bekleyip uygun fiyattan otomobil alabileceğini belirtti.

2022 MODELLER YÜKSEK FİYATTAN GELECEK

Her yıl olduğu gibi 2022 modeller için otomobil markalarının distribütörleri siparişlerini geçti. Ocak ayı içinde 2022 modellerin gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında bir miktar yükseliş bekleniyor. 2022 model araçların 2021 model sıfır araçlara göre daha yüksek fiyattan satılması bekleniyor.

EN UCUZ OTOMOBİL HYUNDAI'DE

Piyasada sıfır olarak satılan en ucuz otomobil Hyundai i10 oldu. Hyundai'yi Fiat Egea Sedan takip etti. Renault Clio ile en ucuzlar listesinde üçüncü sırada kaldı.

Etiketler : Otomotiv sektörü SIFIR OTO PİYASA FİYAT
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