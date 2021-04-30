Katliam hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA
İstanbul Otogar'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Otogar'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin yeni ortaya çıkan görüntülerde, kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri görülüyor.
İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi.
Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.
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