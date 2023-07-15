Otobüste tahta kurusu paniği: 13 saat ayakta yolculuk ettiler

Mersin-İstanbul seferini yapan bir otobüste yüzlerce tahta kurusunun olduğunun anlaşılmasıyla birlikte panik yaşandı. Tahta kurularının yolcuların koltuklarında yoğun şekilde bulunmasından şikayet eden yolcular, firmadan dönüş alamadı.

Başka bir araca aktarılma istekleri yerine getirilmeyen 45 mağdur yolcu, yaklaşık 13 saat boyunca ayakta yolculuk yaparak İstanbul'a ulaşmayı başardı. Paniğe neden olan görüntüler yolcuların kamerası tarafından kaydedildi.