ÖSYM'den son dakika: Sonuçlar açıklandı
02-09 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...
ÖSYM'den son dakika gelen bilgiye göre 2020 YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Adaylar ise hemen arayışa geçti. Peki 2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları nereden öğrenilir?
YKS MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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