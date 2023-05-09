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09 Mayıs 2023 Salı 14:10:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 14:10:00

ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 33 sözleşmeli bilişim personeli alımı için mülakat sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 33 sözleşmeli bilişim personeli alımı için 7, 8 ve 9 Mart'ta yapılan mülakat sonuçlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.

Başvuranlardan 31 kişinin mülakatta başarılı olduğu belirtildi.

Etiketler : ösym sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçları
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