20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzu yarın yayımlanacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Yarın kılavuzu yayımlayacağız
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzunun yarın yayımlanacağını duyurdu.
Aygün, "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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