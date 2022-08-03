VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı 5 maçla başladı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
ABD'nin Çin Büyükelçisi Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Bolu'da 28 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Yemen'de ateşkes ikinci kez 2 ay daha uzatıldı
Çin ordusu, tatbikat başlattı!
ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilanı
Binanın bahçesine minibüs devrildi: 8 yaralı
İspanyol Ulusal Araştırma Konseyine siber saldırı
G7, Rusya'nın petrol karını kısıtlamak için tüm seçenekleri değerlendiriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Çin egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip
Pelosi'nin Tayvan ziyareti küresel piyasalarda risk algısını artırdı
Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı: İddialar incelenecek
Bakan Özer: Bu eğitim sistemi ne çektiyse yanlış eğitim politikalarından çekti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamboçya'da
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 64 sığınmacı kurtarıldı
Gıda komitesi toplandı
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Pelosi, Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaştı
Yunan gazetesinden İletişim Başkanı Altun'a övgü
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Ankara'da üç ilçeye 'bulanık su' uyarısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Tahıl gemisi Türk kara sularına girdi
03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:48:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 00:51:00

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

ÖSYM, sosyal medyadaki iddialar üzerine, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEME TALİMATI VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

İletişim Başkanlığı, incelemenin en kısa sürede neticelenerek ve kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı.

"TEK BİR EVLADIMIZIN DAHİ MAĞDUR OLMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Başkan Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini, gerekli adımların ivedilikle atılacağını söylemişti.

Başkan Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasını yapmıştı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, çalışmalara başlandığını açıklamıştı.

Etiketler : Halis Aygün ÖSYM Başkan Erdoğan
Makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın

Makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın
Ev alışverişi

Ev alışverişi
Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim

Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Cihangir'de ‘Ev'lendi!

Cihangir'de ‘Ev'lendi!
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Dadı isyanı!

Dadı isyanı!
Bembeyaz bir 'Deniz'

Bembeyaz bir 'Deniz'
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX