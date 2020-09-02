ÖSYM Başkanı açıkladı! Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar ayrı salonlarda sınava alınacak

ÖSYM Başkanı açıkladı! Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar ayrı salonlarda sınava alınacak

Aygün: "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar."

