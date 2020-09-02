02 Eylül 2020 Çarşamba 16:43:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 16:46:00
ÖSYM Başkanı açıkladı! Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar ayrı salonlarda sınava alınacak
ÖSYM Başkanı Aygün: "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz."
Aygün: "Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar."
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