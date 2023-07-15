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15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:56:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:56:00

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Gafarlı köyü Diniker Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"6 EVİ TAHLİYE ETTİK"

Yılmaz, gazetecilere, bölgede ciddi bir yangının olduğunu söyledi.

Havanın sıcak ve bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Yılmaz, "Müdahale devam ediyor. Kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz. Önemli bir yangın; 6 evi, 100 büyükbaş hayvanı tahliye ettik. Tehlike arz edecek olursa diğer yerlere de bu uygulamayı yaparız." diye konuştu.

"TÜTEN BİRKAÇ NOKTA VAR"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Karacabey, gazetecilere, yangının 11.25'te başladığını, 11.35 itibarıyla ilk müdahaleyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yangının çıktığı anda hava sıcaklığının 42 derece, rüzgar hızının 45 kilometre ve nemin yüzde 15'lerde olduğuna değinen Karacabey, şöyle devam etti:

"Bu söylediğim rakamlar orman yangınının riskinin ne kadar yüksek ve söndürülmesinin ne kadar güç olduğunu aslında ifade ediyor. 10 helikopter, 7 uçak, 46 arazöz ve 363 personelimizle etkin müdahalemiz neticesinde çok şükür şu anda yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tüten birkaç nokta var. Oraya da ekiplerimiz müdahale ediyorlar. İnşallah hava kararmadan tamamen kontrol altına almış olmayı ümit ediyoruz."

Vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Karacabey, "Vatandaşlarımızın bugünlerde en ufak bir kıvılcımın büyük bir yangına sebep olacağını unutmadan, bu hususu göz önünde bulundurarak açık alanlarda kesinlikle ateş yakmamalarını istirham ediyorum." dedi.

Karacabey, yangının çıkış nedeninin şu anda araştırıldığını belirterek, güvenlik güçlerinin konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bu arada, yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterlerin de destek verdiği öğrenildi.

Etiketler : orman yangını Osmaniye Sumbas Osmaniye yangın
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