Osmaniye'deki terör operasyonunda PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kaynak: AA
Amanos Dağları'nın Osmaniye bölümünde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Osmaniye kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Amanos Dağları'nın Osmaniye bölümünde PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklarda arama tarama çalışması yapıldı.
Jandarma komando, özel harekat ve komando timleri, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.
- Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
- Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi'yi anma mesajı
- Başkan Erdoğan: Ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi güçlendirmeyi sürdüreceğiz
- Osmaniye'deki terör operasyonunda PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
- İçişleri'nden 81 ilimize yeni koronavirüs genelgesi: İhlal edenler yurt ve pansiyonlarda süreyi tamamlayacak
- 4 akademisyeni öldürmüştü! Volkan Bayar'ın cezası belli oldu