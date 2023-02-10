Osmaniye'de yıkılan binalarda kusur tespit edildi... 4 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.