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10 Şubat 2023 Cuma 23:10:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 23:10:00

Osmaniye'de yıkılan binalarda kusur tespit edildi... 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de hasar görerek çöken binalarla ilgili yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.

Etiketler : Kahramanmaraş deprem Osmaniye

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