Osmaniye'de korkutan deprem
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.05 sıralarında Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır.Gerektiği taktirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır " ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2023
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Düziçi (Osmaniye)
Tarih:2023-02-03
Saat:14:05:08 TSİ
Enlem:37.208 N
Boylam:36.403 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/m2wWHK3sfV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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