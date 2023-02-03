Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.05 sıralarında Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.05'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır.Gerektiği taktirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır " ifadelerini kullandı.