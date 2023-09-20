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20 Eylül 2023 Çarşamba 17:47:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 17:47:00

Osmaniye'de çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu. 2 jandarma personeli de yaralandı.

Fakıuşağı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan 2 jandarma personeli ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü, diğerinin tedavisi sürüyor.

Şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : osmaniye uyuşturucu jandarma şehit
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