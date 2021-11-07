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Osman Nuri Kabaktepe'den ücretsiz su kullanım hakkını iptal eden CHP'li İBB'ye tepki: Müsaade etmeye...
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07 Kasım 2021 Pazar 15:42:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 15:42:00

Osman Nuri Kabaktepe'den ücretsiz su kullanım hakkını iptal eden CHP'li İBB'ye tepki: Müsaade etmeyeceğiz!

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'daki ücretsiz ‘İnsani Su Kullanım Hakkı'nın CHP'li İBB tarafından iptal edildiğini açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti grubunun önerileriyle yürürlüğe giren ücretsiz 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nın CHP'li İBB tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Kabaktepe konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Grubumuzun teklifiyle yürürlüğe giren ücretsiz 'İnsani Su Kullanım Hakkı'nı, CHP'li İBB iptal etti. İstanbulluların suyuna yüzde 20 gizli zam yansıdı. Seçim döneminde bol keseden indirim vadedenlerin tutmayan hesaplarını millete fatura etmesine müsaade etmeyeceğiz."
Etiketler : Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı CHP İBB
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