Osaka'da S-400 zirvesi: Türkiye'ye yaptırım gündemde yok

G-20 Zirvesi'nin ikinci gününde, kamuoyunda merakla beklenen Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi gerçekleşti. İki lider, savunma alanında işbirliği, S400 meselesi ve Suriye'deki durum dahil olmak üzere, ikili ilişkileri ele aldı. Başkan Erdoğan dünkü temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında habercilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “S400, teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti” ifadelerini kullandı.

KENDİSİNDEN DİNLEMİŞ OLDUK

ABD Başkanı Trump'ın görüşmeden önce yaptığı açıklamaları hatılatan Başkan Erdoğan, “Kendisiyle görüşmemden hemen önce basın mensuplarına da bu konularla ilgili gayet güzel cevabı verdi. Yaptırımlar konusunda Sayın Trump bugün yaptığı açıklamada, bu konuya açıklık getirdi. Böyle bir şeyin olmayacağını da kendisinden özellikle dinlemiş olduk. Bizim örneğin S400 olayı bir taraftan yürürken ama biz Amerika'dan Lockheed Martin'den şu anda mesela Boeing uçaklar alıyoruz. 100 adet Boeing uçağını Lockheed Martin'den alıyoruz.

EGEMENLİK HAKKI UYARISI

Yani serbest piyasa ekonomisinin olduğu bir dünyada bunları bir defa birbirine karıştırmayacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Bunun yanında da şu gerçeği özellikle vurgulamamız lazım, o da şudur; biz Amerika ile stratejik ortağız. Stratejik ortak olarak da bizim atacağımız bu adımlarda Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi de yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım.”

F-35'LERİ TESLİM ETSİNLER

F35 için şu ana kadar Amerika'ya 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığını belirten Erdoğan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Burada biz pazar değiliz, ortak üreticiyiz. Ortak üretici olmak suretiyle de şu ana kadar bize teslimatı yapılan 4 tane F35 uçağı var. Ama alacağımız 100 artı 16. Yani toplamda 116 uçak. Biz bunların da beklentisi içerisindeyiz. Ödeme planımız başlamış, ödemeler yapılıyor. Ama böyle altta birilerinin yaptığı açıklamalar Sayın Başkanın yaklaşımlarıyla hiç örtüşmüyor. Bunların da bizim ikili ilişkilerimizi ben bozmayacağına inanıyorum ve yola da bu kararlılıkla devam ediyoruz.”

OBAMA ADİL DAVRANMADI

Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Türkiye’ye karşı adil olmak zorundasınız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'la görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Patriot savunma sistemleri alımı konusunda, Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadığını belirtti.

TİCARETİMİZ ARTMALI

Bir habercinin Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorması üzerine Trump S-400 konusunda, “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Türkiye'ye karşı Adil olmak zorundasınız” ifadesini kullandı. Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir” diye konuştu.

ERDOĞAN ÇETİN BİRİ

Türkiye’yi ziyaret edeceğine işaret eden Trump, bu ziyaret için net bir tarih belirtmedi. ABD Başkanı basın toplantısında, “Erdoğan çok çetin biri ama ben iyi anlaşıyorum” ifadelerini kullandı.