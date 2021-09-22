Oruç Reis'ten Mavi Vatan savunması

Yunanistan 16 Eylül'de, "Nautical Geo" araştırma gemisinin 16-22 Eylül tarihlerinde bölgede araştırma yapacağını duyuran bir Navtex yayımlamıştı.

Yayımlanan Navtex'i inceleyen Türkiye, araştırma faaliyetinin yürütülmek istendiği alan içerisinde küçük bir sahanın Türkiye-Libya deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasıyla çizilen sınırları aşarak Türkiye kıta sahanlığında yapılmak istendiğini görünce karşı Navtex yayımlayıp araştırma faaliyetine itiraz etmişti.

TÜRKİYE UYARIYLA YETİNMEDİ

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın olası provokasyon ihtimaline karşı Türkiye uyarıyla yetinmedi. Türk donanması, girilmek istenen bölgeye TCG Oruç Reis fırkateynini gönderdi.

Habere göre, Yunanistan'ın Fransız Nautical Geo araştırma gemisiyle araştırma çalışmaları ilk günden bu yana uzaktan izlendi.

Provokasyon, geçtiğimiz hafta perşembe akşamı yaşandı. Fransız Nautical Geo araştırma gemisi, Türkiye'nin karşı Navtex'le yaptığı uyarıya rağmen Türk kıta sahanlığına yöneldi. Mavi Vatan sınırlarımıza yaklaştığında ise durduruldu.

MÜDAHALE UYARISI YAPILDI

Telsizle geminin bilgileri alınarak hangi faaliyeti icra ettiği, nereden nereye gittiği soruldu. Ardından hem Dışişleri Bakanlığı hem TCG-Oruç Reis komutası tarafından, Türkiye'den izinsiz yapılan araştırma faaliyeti konusunda uyarıldı.

Söz konusu faaliyetin Türkiye ile koordine edilmesi gerektiği, koordine edilmeksizin Türk kıta sahanlığına giremeyeceği, girdiği takdirde müdahale edileceği uyarısı yapıldı.

Gemi, Türkiye'nin kıta sahanlığına sokulmadı ve geri döndürüldü. Bugün tamamlanacak araştırma faaliyeti kapsamında TCG-Oruç Reis, olası yeni provokasyon girişimlerine karşı nöbetine devam etti.

"YUNANİSTAN, DOĞU AKDENİZ ÜLKESİ DEĞİLDİR"

Yunanistan'ın Fransız araştırma gemisiyle Mavi Vatan'a girme girişiminin TCG Oruç Reis fırkateyni tarafından önlenmesini, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya, TRT Haber'e değerlendirdi.

"Uluslararası hukuk kaidelerine göre Yunanistan bir Doğu Akdeniz ülkesi değil. Çünkü Yunanistan diyor ki ben bir kara devletiyim ve benim adalarımın bir kıta sahanlığı vardır. Halbuki uluslararası hukuka göre kara devletlerinin kendilerine ait bir kara sahanlığı yoktur. Sadece takım ada devletlerine ait kıta sahanları olur. Mesela Endonezya gibi. Dolayısıyla Yunanistan'ın şu ana kadar Doğu Akdeniz'de yapmak istediği anlaşmaların hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Bu yüzden bugün yapılmak istenilenlerin boş olduğunu görüyoruz."

"TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ VARLIĞI BÜYÜK RAHATSIZLIK YAŞATIYOR"

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kullanıldığına değinen Kaya, Türkiye'nin ise yalnızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

"Türkiye'nin yalnızlığı değerli. Türkiye adaletin, hakkaniyetin, hukukun arkasında olan bir yalnızlık yaşıyor. Yunanistan'ın dönem dönem ABD, Fransa, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye karşı kışkırtılması, tabii ki göz önünde bulunduruluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da BMGK'da ifade etti. 'Anadolu Yarımadası' olarak değerlendirdiğim son derece değerli ve önemli geçiş güzergahı olan coğrafyaya Türkiye'yi içeri hapsetmeye çalışırsanız Türkiye de buna Mavi Vatan doktriniyle yanıt verecektir. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı büyük rahatsızlık yaşatıyor. Diğer Doğu Akdeniz ülkelerini de rahatsız ediyor."

YUNANİSTAN'IN PROVOKASYON GİRİŞİMİ

Yunanistan, bilimsel çalışma adı altında Türk kıta sahanlığına yönelik provokatif girişimde bulunmuştu.

Yunan basınında, "NauticalGeo araştırma gemisinin Girit'in doğusundaki EastMed boru hattının olası güzergahını haritalama amacıyla yapacağı araştırmaların Türk savaş gemilerince engellendiğine" yönelik iddialar yer almıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın araştırma amaçlı gemisinin Türk savaş gemilerince engellendiğini mesnetsiz olarak niteleyerek, "Yunanistan'ın bu son provokatif girişimine karşı da gerekli tedbirler alınmıştır ve uygulanmaktadır" açıklamasını yapmıştı.