11 Ekim 2020 Pazar 23:38:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 23:43:00
Oruç Reis'e yeniden sondaj görevi
Meis Adası'nın Güneyi için yeni NAVTEX yayınlandı. Türkiye araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Ekim saat 21.00'e kadar yeni Navtex yayınlandı
Meis Adası'nın Güneyi için yeni NAVTEX yayınlandı. Türkiye araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Ekim saat 21.00'e kadar yeni Navtex yayınlandı
- Oruç Reis'e yeniden sondaj görevi
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