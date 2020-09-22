Oruç Reis, test çalışmaları için Antalya açıklarına demir attı
Kaynak: AA
Bakım ve İkmal çalışması için geri dönen Oruç Reis, çalışmaların ardından test için Antalya açıklarına demirledi.
Sismik arama ve araştırma faaliyetlerinin ardından Antalya Limanı'na gelen Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ikmal ve bakımı gerçekleştirildi.
Bakım işlemlerinin ardından yeniden limandan hareket eden Oruç Reis, gemide bulunan cihazların testi için Antalya açıklarına ilerledi.
Burada demirleyen Oruç Reis'in bir süre daha Antalya açıklarında olacağı öğrenildi.
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